أستراليا تمنع الجوقات والعزف على الآلات النفخية في المدارس

أصدرت السلطات الأسترالية الاثنين قراراً بمنع الأطفال من العزف على آلة الريكوردر (نوع من الناي) والغناء في جوقات المدارس في محاولة للجم إنتشار فيروس كورونا المستجد. فبعدما إنتشرت إصابات في مدارس عدة في سيدني قررت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز منع الجوقات وفرق العزف على آلات نفخية اعتباراً من الأربعاء.

وأوضحت السلطات التربوية المحلية أن "كل الجوقات وكل مجموعات الغناء الأخرى ستكون محظورة فضلاً عن إستخدام الآلات النفخية ضمن مجموعة". ويشمل ذلك آلة الريكوردر التي يعزف عليها الكثير من الأطفال الصغار. وقد حظر الرقص كذلك.

وأضافت هيئة التربية في نيو ساوث ويلز أن "كل حفلات الرقص والتخرج والفعاليات الاجتماعية الأخرى محظورة كذلك".

وكانت المدارس العامة في سيدني وبقية أرجاء نيو ساوث ويلز قد أعادت فتح أبوابها بعد مرحلة عزل. وأكدت السلطات أن الإجراءات الجديدة ستساعد المدارس على العمل "بطريقة سليمة قدر الإمكان".

وقد وضعت ملبورن ثاني مدن البلاد في العزل مع تسجيل مئات الحالات يوميا. وتراجع عدد الإصابات في الفترة الأخيرة.