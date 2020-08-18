أحيت برشلونة الاثنين ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته المدينة قبل ثلاث سنوات عندما دهست شاحنة صغيرة مارة في لاس رامبلاس أشهر شوارع المدينة، والذي تبعه هجوم آخر بعد ساعات في بلدة كامبريلس الساحلية.
وقاد المراسم قرابة 50 من أقارب القتلى والجرحى والشهود العيان على الاعتداءين، وفي أيديهم زهور القرنفل البيضاء، في حين التزم المسؤولون الصفوف الخلفية.
No Comment المزيد من
شاهد: اليابانيون يودعون أرواح أسلافهم في اليوم الأخير من مهرجان "البون" البوذي
شاهد: اللبنانيون يودعون 3 رجال إطفاء قضوا خلال انفجار مرفأ بيروت إلى مثواهم الأخير
شاهد: استمرار المظاهرات في بيلاروسيا احتجاجاً على إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو رئيسا
شاهد: فنان من هونغ كونغ يصنع أقنعة للوجه ترقى لقطع فنية
شاهد: مظاهرة جديدة وسط بانكوك للمطالبة بانتخابات ودستور جديدين
شاهد: عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة للمطالبة بانتخابات جديدة في بيلاروس
شاهد: تسرّب النفط مجدداً من سفينة جانحة قبالة سواحل موريشيوس
شاهد: استمرار محاولات إخماد الحرائق المستعرة في غابات كاليفورنيا
شاهد: دير سوميلا التركي يعيد فتح أبوابه لإقامة قداس انتقال العذراء
شاهد: آلاف يشيعون رالف ملاحي أحد رجال الإطفاء الذين قضوا بانفجار بيروت
شاهد: آلاف البيلاروسيين يودعون متظاهراً قضى خلال الاحتجاجات في مينسك
شاهد: صيحات الاستهجان من جماهير برشلونة للاعبين بعد الهزيمة الساحقة أمام بايرن ميونخ
شاهد: ابتكار في المكسيك يتيح للأقارب لقاء المواليد الجدد رغم كورونا
شاهد: احتفالات عيد انتقال العذراء في تينوس اليونانية في ظل كوفيد-19
شاهد: سلطات بيلاروس تطلق سراح 1000 متظاهر معارض
شاهد: أقدم قرية نموذجية مصغرة في العالم تعيد فتح أبوابها في بريطانيا
شاهد: كوريا الشمالية تكثف جهودها لمكافحة كورونا
شاهد: مئات الدلافين تسبح قبالة الشواطئ الكاليفورنية
بالفيديو: استمرار المظاهرات في بيلاروس لليوم الخامس
شاهد: العاصمة البلجيكية تفرض وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة