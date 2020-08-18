أحيت برشلونة الاثنين ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته المدينة قبل ثلاث سنوات عندما دهست شاحنة صغيرة مارة في لاس رامبلاس أشهر شوارع المدينة، والذي تبعه هجوم آخر بعد ساعات في بلدة كامبريلس الساحلية.

وقاد المراسم قرابة 50 من أقارب القتلى والجرحى والشهود العيان على الاعتداءين، وفي أيديهم زهور القرنفل البيضاء، في حين التزم المسؤولون الصفوف الخلفية.