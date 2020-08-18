فرنسا: إلزامية ارتداء الكمامات في المؤسسات والمساحات المغلقة والمشتركة بحلول نهاية أغسطس-آب

أكدت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن بعد اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين أن ارتداء الكمامات سيكون بشكل اجباري بحلول نهاية أغسطس-آب في جميع الأماكن والمشتركة وداخل الشركات. وقالت وزيرة العمل: "من الضروري، على النحو الذي أوصى به المجلس الأعلى للصحة العامة تنظيم ارتداء الكمامة في جميع أماكن العمل المغلقة والمشتركة مثل غرف الاجتماعات والممرات وغرف تغيير الملابس والأماكن المفتوحة".

وكانت السلطات الصحية في فرنسا قد أعربت عن مخاوفها من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا مجددا بعيد الحديث عن تسجيل آلاف الإصابات مؤخرا والتي فاقت الثلاثة والثلاثين ألف إصابة. ورغم تراجع حدة الوباء إلا أن فرنسا تخشى من انتشار الفيروس في المناطق التي تشهد توافدا فرنسا وأوروبيا لقضاء العطلة الصيفية حيث أكدت البيانات مؤخرا تسجيل المزيد من الإصابات في منطقة باريس وضواحيها وفي محيط مدينة مرسيليا التي أقبل عشرات الآلاف على شواطئها للاستجمام.