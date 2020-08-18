بانتظار اللقاح.. شركة أدوية بولندية تعلن عن إنتاج أول عقار في العالم ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة بولندية للتكنولوجيا الحيوية يوم الثلاثاء إطلاق المرحلة الأولى من إنتاج دواء ضد فيروس كورونا، يعتمد على بلازما قاصرين تعافوا من كوفيد-19 ومخصص للتجارب السريرية ويعتبر الدواء الأول في العالم لعلاج الوباء القاتل.

قال بيوتر فيك، عضو مجلس إدارة شركة بيوميد للتكنولوجيا الحيوية، في مؤتمر صحفي في جامعة لوبلين الطبية (شرق): "نبدأ اليوم في الإنتاج".

وأضاف: "ربما بحلول نهاية تشرين أول / أكتوبر، سنتمكن من تقديم الدواء للتجارب السريرية".

وقال البروفيسور كرزيستوف توماسيفيتش في المؤتمر الصحفي: "توقعاتنا كبيرة حقاً ومتفائلة ومبنية على خبرة معينة. هناك فرصة جيدة أن يكون لدينا دواء يعمل على كثير من المرضى"، من المستشفى العام في لوبلين، أحد المبادرين للمشروع.

وستتم الإجراءات المتعلقة بفحوصات الدواء في عيادته، وفي مستشفيات حكومية أخرى، ويجب أن تستمر حوالي أربعة أشهر، قبل أن يتم تسجيل الدواء وتوزيعه على المستشفيات.

وعادة ما تستغرق إجراءات نيل الموافقة على تسويق الأدوية 210 يوماً، لكن اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أثناء الوباء قلصت مدة الموافقة إلى حوالي 150 يوماً.

كان إطلاق الإنتاج ممكناً بفضل جمع 150-200 لتر من البلازما من عمال المناجم في سيليزيا، وهي منطقة تضررت بشدة من الوباء.

هذه البلازما التي سُحبت من الأشخاص المتعافين من كوفيد 19 تحتوي على أجسام مضادة لمكافحة الفيروس، وكانت موضوع دراسات عدة أظهرت نتائج مثيرة للاهتمام.

كخطوة أولى، على الشركة المتخصصة بإنتاج الأدوية القائمة على البلازما، إنتاج حوالي 3000 جرعة للتجارب.

وتقول شركة "بيوميد" إنها ستكون قادرة على إنتاج حوالي 30.000 - 40.000 جرعة، شرط أن تحصل على كميات كافية من البلازما.

على عكس البلازما، فإنه يمكن إعطاء الدواء، على شكل حقنة، لأي مريض دون الأخذ بعين الاعتبار فصيلة الدم.

وحضر المؤتمرالسناتور المحافظ جرزيغورز كيليج وهو مولف-مشارك آخر للمشروع، ودعا السناتور المحافظ جرزيغورز كيليج، ودعا السلطات الأوروبية والوطنية إلى إنشاء بنوك بلازما من تبرعات مرضى في فترة النقاهة في كل دولة أوروبية.

منذ بداية الوباء، إرتفعت قيمة أسهم شركة بيوميد، المدرجة في بورصة وارسو، أكثر من 2400 ٪ ، لتصل إلى 24.9 زلوتي (5.6 يورو) يوم الثلاثاء.