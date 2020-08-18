شاهد: إحتجاجات أمام مسرح كوبالوفسكي في مينسك

تجمع متظاهرون خارج مسرح كوبالوفسكي في مينسك يوم الثلاثاء تضامنا مع مدير المسرح، الذي طُرد بسبب انحيازه لمظاهرات ضد نتائج إنتخابات بيلاروسيا.
وحضر الاحتجاج وزير الثقافة في حكومة لوكانشينكو يوري بوندار، لكنه رفض التحدث إلى المتظاهرين، الذين هتفوا بالروسية "عار".
ورفع المتظاهرون لافتة كُتب عليها بالروسية "الفن يتطلب الحرية" ولافتة أخرى كتب عليها كوبالوفسكي (طاقم المسرح)، أنت شرفنا وضميرنا!
وطلب الوزير من أحد المتظاهرين التوقف عن الإهانة.
استمرت الاحتجاجات في بيلاروسيا ضد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينو على الرغم من الرد العنيف للشرطة التي اعتقلت في الأيام الأربعة الأولى من المظاهرات حوالي 7000 شخص وأصابت المئات بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والهراوات. وقضى ما لا يقل عن اثنين من المتظاهرين.
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