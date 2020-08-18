وزير الخارجية السوداني ينفي مناقشة العلاقات مع اسرائيل بعد تصريحات "ملتبسة"

نفى وزير الخارجية السوداني بشدة الثلاثاء مناقشة موضوع العلاقات مع اسرائيل مبدياً استغرابه لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية في هذا الشأن ومؤكداً أنه لم يتم تكليفه القيام بذلك.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير حيدر بدوي الصادق صرح في وقت سابق رداً على سؤال لوكالة فرانس برس إنه "لا ينفي" وجود اتصالات بين بلاده وإسرائيل.

ورداً على سؤال آخر عن قيام السودان بخطوات تمهد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل أو تطبيع العلاقات معها، قال أيضاً "لا أنفي".

وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين في بيان لاحقاً "تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي الناطق باسم الوزارة"، معتبراً أنها "أوجدت وضعاً ملتبساً".

وأضاف "تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع اسرائيل لم تتم مناقشته بأي شكل من الأشكال ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي الإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".

ولا علاقات دبلوماسية بين السودان وإسرائيل. ولكن في شباط/فبراير الماضي التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في كمبالا عاصمة أوغندا.

إلى ذلك، وصف بدوي تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بأنه خطوة "جريئة" و"شجاعة".

وقال "الخطوة جريئة وشجاعة وفي المسار الصحيح لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والسلام العالمي لأن السلام بين إسرائيل والبلدان العربية يساعد العالم على تحقيق السلام الدولي".

وعلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان رسمي أن "اسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستستفيد من اتفاق السلام (مع الإمارات) وستبني معاً مستقبلاً أفضل لجميع شعوب المنطقة. سنقوم بما هو ضروري لتحويل هذه الرؤية واقعاً".

وزار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين الإمارات الثلاثاء حيث التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وناقشا "آفاق التعاون في المجالات الأمنية"، بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات.

وهذه أول زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق الخميس الماضي. وسيجري التوقيع على بنود الاتفاق في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع.