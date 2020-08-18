شاهد: بعد مشاركته "رحلة طويلة" يوتيوبر بريطاني يشهر إسلامه

جاي بلافري هو شاب بريطاني يبلغ من العمر 24 سنة، يحب أن يشارك تجاربه ورحلاته على اليوتوب، مثل أي يوتوبر على المنصة. خلال اليومين الأخيرين بات جاي بلافري حديث مواقع التواصل الإجتماعي في الوطن العربي التي تناقلت قصته بعدما أعلن اعتناقه الإسلام.

وذلك بعدما نشر الخبر على قناته الإثنين من خلال فيديو يصور لحظة فيه نقطه الشهادة خلال تواجده بأحد المساجد في تركيا، وذلك بعد رحلة طويلة من البحث والإستكشاف.

ولقي اعتناق جاي للإسلام ردود فعل واسعة من قبل العرب والمسلمين على منصات التواصل الإجتماعي التي تناقلت قصته ورحبت بدخوله حياة وتجربة جديدة.

الله اكبر الله اكبر، لا إله الا الله . الله اكبر الله اكبر، و لله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اخونا... Publiée par Djamel Eddine Lagueb sur Lundi 17 août 2020

ولاحظ الكثير من متابعيه الذين يفوق عددهم الربع مليون مشترك على اليوتوب مدى اهتمامه بالثقافة الإسلامية والعربية قبل اعتناقه الإسلام، حيث كان دائما يتطرق في مواضيعه إلى حياة المسلمين في الغرب ويشارك تجارب إستماعه للأذان أو القرآن أو حضوره دروس الدعاة المسلمين.

كما نشر فيديوهات له وهو يقوم بتجربة الصيام كغير مسلم، وبدأت قناته تجذب الكثير من المتابعين في السنة الماضية بعدما تردد على دول ذات غالبية مسلمة عربية وشارك تجارب زيارته لها والتعرف على ثقافات شعوبها.

وكانت أول رحلة له إلى تركيا، ثم الهند ورومانيا والعراق ومصر، وعمد في كل رحلة لزيارة مساجد هذه الدول مع توثيق كل اللحظات التي عاشها في فيديوهات على شاكلة "فلوغ".

ويقول جاي الذي أنشا قناته على اليوتوب قبل ثلاث سنوات أن هدفه "تأمل مختلف البلدان والأديان حول العالم". مضيفا "قناتي هدفها تمثيل كم من ينظر إليهم بشكل سلبي في الإعلام أو الأوساط العامة، أسعى للمساواة حول العالم وأريد أن يعيش الناس في صحة وأمان ورخاء بغض النظر عن خلفياتهم".