آبل أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية الى 2 تريليون دولار

أصبحت آبل الأربعاء أول شركة أميركية مدرجة تصل قيمتها السوقية الى 2 تريليون دولار، في أحدث انعكاس لاستفادة شركات التكنولوجيا من التغيير الذي فرضه وباء كوفيد-19 في أساليب العمل.

وحقق صانع آيفون هذا التميز خلال تداولات الصباح مع ارتفاع سهم الشركة بنسبة 1,0 بالمئة، ليصل إلى 467,02 دولار عند الساعة 15,20 ت غ. وكانت آبل أول شركة تكنولوجيا أميركية تصل قيمتها الى 1 تريليون دولار في آذار/مارس 2018، ولاحقا تبعتها شركات أمازون ومايكروسوفت والفابيت التي تملك غوغل، وجميعها تخطت قيمتها السوقية 1 تريليون دولار.

ورفع الأداء المدهش لسهم آبل ثروة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك الى مليار دولار للمرة الأولى، وفق مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات.

وعلى الرغم من تحقيق شركات التكنولوجيا مكاسب، جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق، إلا أن آبل تفوقت على منافسيها عبر مبيعات قوية للأجهزة اللوحية والساعات وغيرها، إضافة الى التطبيقات الجديدة والخدمات التي اكتسبت مكانة صلبة خلال الأزمة الصحية.

وفي الفصل الأخير الذي انتهي في حزيران/يونيو، أعلنت آبل عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 بالمئة الى 11,2 مليار دولار وارتفاع إيراداتها 11 بالمئة الى 59,7 مليار.

ويأتي ارتفاع سهم آبل وسط ازدهار تشهده أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصات، مع انتقال الناس للعمل من المنازل وسط تفشي وباء كوفيد-19، واتباع إجراءات التباعد الإجتماعي.

وارتفع مؤشر بورصة ناسداك التي تضم أغلب شركات التكنولوجيا الى مستويات قياسية أكثر من 30 مرة عام 2020، بما في ذلك الثلاثاء.