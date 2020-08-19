بايرن ميونيخ يترشح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على أولمبيك ليون

بلغ نادي بايرن ميونيخ الألماني المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ليون الفرنسي بنتيجة 3-صفر الأربعاء في نصف النهائي على ملعب "جوزيه ألفالادي" في لشبونة.

ويعود الفضل بفوز بايرن إلى سيرج غنابري الذي سجّل ثنائية في الدقيقتين 18 و33، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (89).

وضرب بايرن موعدا الأحد في المباراة النهائية التي ستشكل خاتمة موسم توقف لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، مع باريس سان جرمان الفرنسي الفائز أمس الثلاثاء على لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أيضا. وغرد موقع دوري الرابطة على تويتر متسائلا: من سيفوز بنهائي 2020؟