مصر: السماح بصلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من 28 أغسطس

أعلنت الحكومة المصرية السماح بعودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من ال28 آب/أغسطس الجاري.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إن لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء وافقت على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق 28 آب/أغسطس.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط أثناء الصلاة من بينها ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وإحضار المصلي الشخصي.

كما قال الوزير إن فتح المساجد سيتم قبل 10 دقائق من موعد الصلاة على أن يتم اغلاقها فورا بعد الانتهاء من الصلاة، مشددا على ان مدة خطبة الجمعة ستكون في حدود عشر دقائق.