تجسس: النرويج تطرد دبلوماسياً روسياً

قالت النرويج اليوم، الأربعاء، إنها طردت دبلوماسياً روسياً وذلك بعد أيام على إيقاف أحد مواطنيها، في أوسلو، حيث تشتبه بأنه يعمل كجاسوس لصالح روسيا الاتحادية.

وكانت المخابرات النرويجية قد أوقفت الإثنين رجلاً يشتبه بأنه "سلّم معلومات حساسة لموسكو" عبر شخص يعتقد أنه "عميل استخبارات وتجسس روسي"، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية سيري سفيندسن في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس "أبلغنا سفير روسيا بأن أحد الموظفين في السفارة الروسية غير مرغوب فيه كدبلوماسي وسيطلب منه مغادرة النرويج".

وأوضحت أن سبب ذلك أنه "أبدى تصرفات لا تناسب دوره ووضعه كدبلوماسي".

وأُمهل الدبلوماسي الملحق بالقسم التجاري من البعثة الروسية حتى نهاية الأسبوع لمغادرة البلاد، وفق ما أوضحت الوزارة.

ولا يعرف في الوقت الحاضر إن كان الشخص ذاته الذي كان برفقة المواطن النروجي الموقوف في أحد مطاعم أوسلو السبت. والموقوف خمسيني يعمل في مكتب إصدار التراخيص متخصص تحديدا في الكشف على المنشآت الصناعية ووسائل النقل.

وأوضح مكتب إصدار التراخيص من جانبه أن الموظف في قسم "النفط والغاز" لم يكن يحظى بتصريح أمني" و"لم يعمل بالتالي على مشاريع تتعلق بالصناعة الدفاعية والقوات المسلحة النروجية وأي هيئة حكومية أخرى تتطلب تصريحا أمنياً".

وبحسب رئيسه، كان يشرف على مشروع صناعي يعنى بالطباعة الثلاثية الأبعاد. ولم ترد السفارة الروسية في أوسلو في الوقت الحاضر على طلب للحصول على تعليق.