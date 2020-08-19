مشروع اتفاق بين العراق وعملاق الطاقة الأمريكي شيفرون للتنقيب عن النفط

يخطط العراق لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأمريكية للتنقيب عن النفط في محافظة ذي قار، وفقاً لمصدر مطًلع لوكالة الأنباء بلومبرغ.

وقال المصدر إن الصفقة تضفي طابعاً رسمياً على اهتمام شيفرون باستكشاف الأجزاء الشرقية والغربية من المحافظة الجنوبية.

وأوضح المصدر أن المذكّرة لا تشمل المناطق التي تضمّ حقول نفط أو مناطق تم الاتّفاق على الاستكشاف فيها.

وكانت شيفرون قد بدأت قبل عامين محادثات مع العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك"، واستأنفت اجتماعاتها مع مسؤولي وزارة النفط في الآونة الأخيرة.

ولأن استكشاف النفط قد يستغرق سنوات، فإن الشركة الأمريكية العملاقة ومقرها كاليفورنيا قد تستغل تراجع أسعار النفط الخام هذا العام للحصول على إحتياطيات عالية الجودة وبتكلفة رخيصة، كما هو الحال بالنسبة للنفط العراقي.

في الوقت نفسه، يهتم المنافسون الأوروبيون بالانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة فيما تسعى الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات "إكسون موبيل" لتقليص نفقاتها الإستثمارية.