السماء تمطر شوكولاتة في بلدة سويسرية

تفاجأ سكان بلدة أولتن السويسرية بهطول حبيبات صغيرة من الشوكولاتة بعد تعطل نظام التهوية في مصنع للشوكولاتة. وأشارت تقارير محلية إلى وجود خلل في نظام التهوية التبريد لخط حبيبات الكاكاو في شركة "ليندت" بأولتن التي تقع بين زيوريخ وبازل.

وساعد هبوب الرياح القوية التي شهدتها المدينة صباح يوم الجمعة في انتشار المسحوق في جميع أنحاء المنطقة المجاورة للمصنع، تاركا غبار الكاكاو الناعم على الأرض والمنازل والسيارات حيث أكد شاهد عيان أن إحدى السيارات كانت مغطاة بطبقة خفيفة من الكاكاو. نفس التقارير أكدت أن الشركة عرضت دفع ثمن التكاليف الخاصة بعمليات تنظيف الكاكاو.

وتمكنت الشركة من مواصلة الإنتاج بعد إصلاح نظام التهوية، وقد أكدت أن جزيئات الكاكاو لا تشكل أي خطر على صحة الناس أو البيئة. للتذكير تعدّ حبيبات الكاكاو المادة الأساسية لصناعة الشوكولاتة.