الهولندي رونالد كومان مدرباً لنادي برشلونة لكرة القدم "بعد الكارثة"

أكد نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء، أن الهولندي رونالد كومان سيكون مدرباً له حتى عام 2022 وذلك غداة إعلان رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وقال النادي الكاتالوني في بيان نشره الأربعاء بعد يومين من إقالة مدربه السابق كيكي سيتيين: "توصل إف سي برشلونة ورونالد كومان إلى اتفاق لتولي تدريب الفريق الأول حتى 30 حزيران/يونيو 2022". وأشار النادي إلى أن المدرب سيتم تقديمه لوسائل الإعلام الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف النادي أن "الهولندي لديه بالفعل خبرة كبيرة كمدرب، مع أكثر من 20 عاما على مقاعد البدلاء وفوزه بثمانية ألقاب، ويأتي إلى نادي برشلونة بعد أن خاض تجارب تدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الهولندي والدوري البرتغالي، بالإضافة الى تدريبه للمنتخب الهولندي" الذي يشرف على تدريبه كومان منذ 2018، وكان من المقرر أن يقوده حتى مونديال 2022 في قطر.

من جهته، قال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان له الأربعاء: "رونالد كومان يترك منصبه مدربا للمنتخب الهولندي، وسيبدأ المدرب البالغ من العمر 57 عامًا الاشراف على نادي برشلونة. وكان كومان موظفًا (في الاتحاد الهولندي) منذ شباط/فبراير 2018، وقد لعب المنتخب البرتقالي بإشرافه 20 مباراة".

وأضاف الإتحاد الهولندي أن كومان الذي كان مقررا أن يقود المنتخب البرتقالي في كأس أوروبا 2020، التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، سيترك مكانه لمساعده دوايت لودويغز، الذي سيصبح مدربا أساسيا بانتظار تعيين الاتحاد لمدرب جديد على رأس المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن تلتقي هولندا مع بولندا في الرابع من أيلول/سبتمبر، وإيطاليا في السابع منه على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، ضمن مسابقة دوري الأمم التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للعبة.

وأضاف اللاعب السابق للبلاوغرانا بأن الكل يعرف أن برشلونة هو فريقه الحلم، وأن يكون مدربا هناك، هو أمر مميز جدا بالنسبة إليه.

وقال كومان في بيان الاتحاد الهولندي موجها الشكر للأخير: "لقد كان شرفا لي أن أكون المدرب الوطني لهولندا. لمدة عامين ونصف، فعلت كل شيء للنجاح مع المنتخب البرتقالي، عندما أنظر إلى الوراء، أنا فخور بما حققناه معا خلال هذه الفترة، أنا متأكد من أن المنتخب الهولندي له مستقبل مشرق".