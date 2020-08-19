من هو سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري؟

سليم عياش هو المدان الوحيد من 4 متهمين، سبق وقررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عام 2012 محاكمتهم بتهمة اغتيال الحريري. إليكم المعلومات المتاحة حوله:

- من مواليد نوفمبر 1963 في بلدة حاروف بلبنان.

- اسم والده جميل دخيل عياش ووالدته محاسن عيسى سلامة.

- أقام لسنوات في شارع الجاموس بالحدث جنوب بيروت وفي مجمع آل عياش في حاروف بالنبطية جنوب لبنان.

- عضو في حزب الله، ارتبط مباشرة بعماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008.

- قررت المحكمة الدولية في فبراير 2012 محاكمته مع 3 آخرين غيابياً، وفي تاريخ 18 آب/أغسطس صار المتهم الوحيد بعد أن برأت المحكمة المتهمين الآخرين.

- متهم بالتآمر بهدف ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستخدام أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً و21 شخصا آخرين ومحاولة قتل 226 شخصا أيضاً.

- لا يُعرف مكان تواجد عياش حالياً.

- متهم بمحاولة قتل الوزير السابق مروان حمادة الياس المر واغتيال القائد والمفكر الشيوعي جورج حاوي.