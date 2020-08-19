أسوأ فيضان منذ نحو مئة عام يضرب مدينة يان الصينية، ما استنفر السلطات المحلية للتعامل مع المياه التي اجتاحت أجزاء من المدينة.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة بارتفاع منسوب مياه نهر كينغي وروافده، وبدأت السلطات بعمليات إجلاء نحو 17 ألف مقيم، في قرى محاذية للنهر، بعد أن جرف الفيضان بيوتا وسيارات.