شاهد: الآلاف يحتفلون "بجنون" في ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الأولى

تجمع الآلاف للاحتفال في منتزه "مايا بيتش" المائي بمدينة ووهان الصينية التي كانت في السابق البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا. وأظهرت الصور عدداً كبيراً من المحتفلين جنباً إلى جنب دون ارتداء كمامات ودون أي احترام لمسافة التباعد الاجتماعي، وهم يستمعون إلى الموسيقى الإلكترونية.

ويشهد منتزه "مايا بيتش" المائي توافد عدد كبير من الزوار بعد أن بدأ المشرفون عليه تقديم تذاكر مجانية في يوليو-تموز. وقد استأنف المنتزه نشاطه في الـ 25 يونيو-حزيران، بعد رفع الإغلاق الوطني بسبب وباء كوفيد-19.

ويشترط منتزه "مايا بيتش" على رواده حجز تذاكرهم عبر الإنترنت لمدة تصل إلى أسبوع مقدماً مع رقم بطاقة الهوية الوطنية، وعند وصولهم يجب تقديم "رمز الصحة" الذي تم إنشاؤه عبر تطبيق هاتفي لتتبع تحركات الأشخاص والتأكد من عدم الإصابة بالوباء.