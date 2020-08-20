المعارض الروسي نافالني في حالة صحية حرجة "بعد تعرضه للتسمم" بحسب مقربين منه

قالت المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني إنه دخل في غيبوبة بعد تعرّضه لتسمم. وأضافت كيرا يارموش في سلسلة من التغريدات عبر حسابها في تويتر إن "ردّة فعل الأطباء فيها شيء من التهرّب".

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأطباء الذين يعالجونه أنهم يقومون بما في وسعهم "لإنقاذ حياته".

وأوضح أناتولي كالينيتشينكو نائب مدير مستشفى أومسك حيث يعالج نافالني مما يقول مقربون إنه تسمَّم، "الأطباء يفعلون أكثر ما في وسعهم، إنهم يكافحون حقا لإنقاذ حياته".

وأكدت يارموش أن المستشفى حيث نقل نافالني يعجّ برجال الأمن وأشارت إلى أن الأطباء "لا يعطونها المعلومات الكافية في محاولة منهم لكسب الوقت".

وكان أبرز المعارضين الروس، أليكسي نافالني، أدخلَ إلى العناية المركزية في مستشفى بعدما تعرض لـ "تسمم"، بحسب ما قالته المتحدثة باسمه الخميس عبر تويتر.

وقالت المتحدثة كيرا يارموش إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

وفي التغريدة أيضاً تقول المتحدثة كيرا يارموش "نعتقد أن أليسكي تسمم بعد مزج السّم بالشاي الذي شربه، فهو لم يشرب شيئاً آخر صباح اليوم".

وكالة أنباء حكومية تؤكد الخبر

وأكدت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" أن نافالني، المحامي الذي يبلغ 44 عاماً، أدخل إلى العناية المركزة في مستشفى أومسك في سيبيريا، ولكنها لم تؤكد أنه تسمم.

وكان نافالني تعرّض لاعتداءات أخرى في الماضي، أبرزها في العام 2017 رشّه أحدهم برذاذ مطهّر في العيون فور خروجه من مكتبه في موسكو، إضافة إلى أن استدعاءه من قبل أجهزة الدولة يتم بشكل "روتيني".