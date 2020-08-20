دعوات لتحقيق جديد في "وفاة" سلوفاكي خلال احتجازه من قبل الشرطة البلجيكية

دعت زوجة رجل سلوفاكي توفي خلال احتجازه من قبل الشرطة البلجيكية إلى فتح تحقيق حول "وفاة" زوجها بعد ظهور صور جديدة وصادمة للغاية خلال اعتقاله. وقد تمّ اعتقال المواطن السلوفاكي جوزيف تشوفانيك في مطار شارلروا في العام 2018 بعد التسبب في اضطراب أثناء رحلته.

وعند احتجازه، بدأ تشوفانيك بضرب رأسه بجدار الزنزانة التي كان داخلها، وهو ما تسبب له بنزيف على مستوى الجبهة. وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة مجموعة من عناصر الشرطة وهم يحاولون تهدئته، والسيطرة عليه بطريقة "عنيفة". وتمّ نقل تشوفانيك إلى المستشفى حيث أشار تقرير طبي إلى دخوله في غيبوبة ووفاته في اليوم التالي.

وتُظهر الصور التي التقطت داخل الزنزانة عدة رجال شرطة وهم يضحكون أثناء الحادث، فيما قامت شرطية بتأدية التحية النازية، كما ظهر شرطي أخر وهو يجلس على القفص الصدري للضحية، فيما يحاول آخرون تثبيته.

وتمّ تشبيه وفاة جوزيف تشوفانيك بوفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية توفي في مايو-أيار بعد توقيفه بطريقة عنيفة من قبل رجال الشرطة في مينيابوليس حيث ضغط أحدهم على رقبته ما أدى إلى اختناقه.

وقالت هنريتا، زوجة جوزيف تشوفانيك لصحيفة "هيت لاتس نيوز" المحلية التي حصلت على اللقطات: "أريد معرفة ما حدث، ولماذا تصرفت الشرطة بهذه الطريقة".

وقبل وفاته، كان تشوفانيك يمتلك شركة بناء قامت بتوظيف عمال سلوفاكيين للعمل في مشاريع ببلجيكا، وكان كثير التنقل بين البلدين من أجل عمله. وقد أكدت عائلته أنها لا تعرف سبب سلوكه غير المنتظم أثناء احتجازه من قبل الشرطة خاصة وأن تشريح الجثة أثبت أن الضحية لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

زوجة تشوفانيك قالت: "يبدو أن شيئًا ما حدث مع زوجي، لم يكن على ما يرام، لكن الشرطة تجاهلته طوال الليل"، مضيفة "عندما رأوا الدم، كان عليهم أن يقدموا له الإسعافات الأولية، وبدلاً من ذلك، جلس عدد منه على جسده. لم يكن قادرا على التنفس بشكل صحيح".

بعد عامين من وفاة جوزيف تشوفانيك، لا يزال تحقيق الشرطة جاريا، وقد دعت زوجته إلى تعيين قاضٍ جديد. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في شارلروا إنه تمّ الاستماع إلى جميع الضباط المتورطين في الحادث، لكنه أضاف أنه بسبب الأزمة المرتبطة حيطة بكوفيد-19، كان تأخر الموضوع. وقد تمّت الإشارة إلى أن الشرطية التي ظهرت في الصورة وهي تؤدي التحية النازية سيتم فصلها من العمل.