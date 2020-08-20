شاهد: منظمات فرنسية غير حكومية تكرم ستة من أعضائها قتلوا في النيجر

في اليوم العالمي للعمل الإنساني وقف ممثلون لمنظمات فرنسية غير حكومية في ساحة "تروكاديرو" في باريس، للترحم على أرواح ستة فرنسيين من العاملين في المجال الإنساني (من وكالة المساعدة على التعاون الفني والتنمية)، قتلوا في النيجر، حيث قال وزير الداخلية في النيجر إن مشتبها به تم إيقافه إثر مقتل ثمانية أشخاص بينهم الفرنسيون الستة قرب العاصمة نيامي، على يد مسلح، عندما كان الضحايا في زيارة إلى حديقة كوري الوطنية. وقالت سلطات النيجر إنها تمسك بمعلومات مؤكدة، تعطي مؤشرات على مرتكبي الجريمة، مضيفة أنها تنتظر نتائج إيجابية للتحقيق.
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