إيران تقول إنها تحتجز سفينة إماراتية بعد "حادثة أدت إلى وفاة صيادين إيرانيين"

أعلنت إيران الخميس أنها احتجزت سفينة إماراتية في 17 آب/أغسطس بعد مقتل اثنين من صياديها في حادث في الخليج، واستدعت القائم بأعمال الإمارات.

وأوضحت وزارة الخارجية أن القارب احتجز الإثنين، مضيفة أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران "إثر اطلاق النار من قبل خفر السواحل الإماراتي على 5 زوارق إيرانية وتوقيف أحدها في الخليج الفارسي، والذي أدى إلى مصرع صيادين اثنين".

وأدان القائم بالأعمال الإماراتي حادث تعرض خفر السواحل الإماراتي لزوارق الصيد الإيرانية وحمّل حكومة الإمارات مسؤولية هذا التصرف غير القانوني والخارج عن النهج الجاري بين خفر السواحل بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وإثر هذه الإجراءات في طهران وكذلك متابعات السفارة الإيرانية، وجهت حكومة الإمارات مذكرة رسمية أعربت فيها عن أسفها العميق لوقوع الحادث المذكور وأعلنت استعدادها للتعويض عن كل الأضرار الناجمة، وتم الإفراج عن الزورق وملاحيه المحتجزين وتجري الآن المراحل القانونية لتسليم الجثمانين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأنها ترى لزاما أن تعلن لجميع الأطراف في الخليج الفارسي بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتحمل أي تعرض لمصالحها ورعاياها في الخليج الفارسي وستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية زوارقها ورعاياها".