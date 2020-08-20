كيم جونغ أون يدعو الحزب الحاكم إلى مؤتمر لـ"بحث الثغرات"

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الى مؤتمر لحزب العمال الحاكم في كانون الثاني/يناير لبحث ما وصفه بـ"ثغرات" السياسة المتبعة ووضع خطة خمسية جديدة للاقتصاد المتداعي في هذه الدولة المعزولة.

ومثل هذا المؤتمر لا يُعقد إلا بشكل نادر.

وأدلى كيم بهذا الإعلان خلال اجتماع عام للجنة المركزية للحزب الأربعاء عمد خلاله "إلى تقييم الإنجازات والثغرات" منذ المؤتمر الأخير الذي عقد في 2016 كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وفي لهجة صريحة غير معتادة بالنسبة لبيونغ يانغ خلص الاجتماع إلى أن "أهداف تحسين الاقتصاد الوطني تأخرت" وأنه لم يتم تحسين مستويات المعيشة "بشكل لافت".

وأشار كيم إلى "تحديات غير متوقعة ولا يمكن تجنبها في مختلف الجوانب وفي وضع المنطقة المحيط بشبه الجزيرة الكورية".

وقد فرض مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على كوريا الشمالية لحظر برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية التي شهدت تطوراً سريعاً في ظل حكم كيم.

ويرى محلّلون أن الاعتراف "بالتقصير هدفه تبرير عدم تمكن النظام من تحقيق الاهداف الاقتصادية التي حدَّدها سابقاً" فيما يشير آخرون إلى أن توقيت الاجتماع في كانون الثاني/يناير، تزامناً مع اقتراب تنصيب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر له دلالات أيضاً.

والمحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمدة منذ انهيار قمة هانوي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب السنة الماضية.