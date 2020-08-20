إذا صحّت عملية تسميم نافالني فهي ليست سابقة في روسيا.. قائمة "المتسممين" طويلة

قالت المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني في سلسلة من التغريدات إن المعارض الروسي في غيبوبة إثر تعرضه لتسمم، وألمحت كيرا يارموش إلى أن "ردة فعل الأطباء فيها شيء من التهرب".

وقالت في تغريدة أخرى إن الاعتقاد أن أليكسي تسمم بسم دُس في شاي شربه صباحاً، وأنه لم يتناول شيئا آخر منذ الصباح.

ورغم أن موسكو لم تعلق رسمياً بعد على تسمم نافالني، ورغم أن شركة الخطوط الجوية التي استقل إحدى طائراتها قالت إنه لم يأكل أو يشرب خلال الرحلة، قد يكون نافالني تعرض فعلاً للتسمم.

أدناه قائمة بأسماء من الأشخاص الذين يشتبه بأن السلطة الروسية سمّمتهم.

سيرغي سكريبال

حادث اليوم، وإن لم يتأكد بعد، لكنها تعيد للأذهان حالات تسميم معارضين روس، اتهمت بها الحكومة آخرها تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في مارس 2018.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن التسميم تم بواسطة غاز أعصاب تصنعه روسيا اسمه نوفيتشوك، غير أن روسيا نفت ذلك مراراً.

ألكسندر ليتفيننكو

من أشهر الشخصيات التي تم تسميمها أيضاً الجاسوس الروسي المنشق ألكسندر ليتفيننكو الذي تناول مادة بولونيو 210 المشعة في كأس من الشاي. وكان ليتفيننكو منتقداً لاذعاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولمصالح الأمن الروسية، التي اتهمها بالتورط في تفجيرات عمارات سكنية نهاية التسعينات، بهدف إضفاء شرعية تدخل روسيا في حرب الشيشان الثانية، وصعود بوتين إلى منصب الرئاسة.

فلاديمير كارا مورزا

المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا نجا كذلك من محاولة تسميم مرتين، كانت الأولى سنة 2015 والثانية سنة 2017، وفي كلتا الحالتين وخلال عشرين دقيقة تسارعت نبضات قلبه واشتد ضغط الدم لديه وتقيأ قبل أن يغمى عليه.

غوركي ماركوف

الكاتب البلغاري المنشق غوركي ماركوف، وذلك سنة 1978، فعندما كان وافقا في محطة الحافلات عند جسر واترلو في لندن وخزه رجل بمظلة على مستوى الفخذ، فسقط في الحين مريضاً ونقل إلى المستشفى.

وكانت المظلة تحتوى في طرفها على كمية من مادة الريسين السامة. وذهب في الاعتقاد ولوقت طويل أن العملية نفذها جهاز الاستخبارات السوفياتي "كي جي بي".

سمير صالح عبد الله

اغتيل زعيم التمرد الشيشاني المعروف باسم الخطاب في 2002، عندما فتح رسالة كانت تحتوي على جرعة من السارين او إحدى مشتقاته، وبعيد مماته أعلنت الاستخبارات الروسية أن سمير صالح عبد الله المعروف باسم الخطاب قتل في عملية خاصة.

فيكتور يوشينكا

وخلال الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 2004 ألم المرض بالمرشح فيكتور يوشينكا الموالي للغرب واختفى من مظاهر الحملة، وعندما ظهر كان وجهه مشوها، بسبب مادة الديوكسين وفق الأطباء، ورغم أن مسؤولية تسميمه لم تعلن قط، فإن الشبهات تحوم حول مصالح الأمن الروسية والأوكرانية.

ألكسندر بيريبيليتشني

رجل الأعمال ألكسندر بيريبيليتشني مات في 2012 في لندن. توفي بعدما ركض لبضع عشرات الأمتار ثم وقع أرضاً ومات. وكان بيريبيليتشني سلم محققين سويسريين إثباتات تخص التحقيق في ادعاءات بشأن عمليات تزوير واسعة قامت بها السلطات الروسية على مستوى صندوق استثمارات، ورغم أن ظروف موته مازالت غامضة، إلا أن المحققين اكتشفوا آثار كمية من سم زهرة نادرة في معدة بيريبيليتشني.

آنا بوليتكوفسكايا ومحاميتها كارينا موسكالينكو

الصحافية آنا بوليتكوفسكايا التي تسببت تغطيتها للاجتياح الروسي للشيشان في جلب أعداء كثر لها.

ففي سنة 2008 كانت كارينا موسكالينكو في سترازبورغ، تتأهب للعودة إلى موسكو لحضور محاكمة بخصوص مقتل آنا بوليتكوفسكايا، وهي واحدة من أشهر موكليها. ولكن موسكالينكو أجلت سفرها بعد شعورها بألام حادة في الرأس ودار غريب، واكتشفت مع زوجها عاجلا مادة شبيهة بالزئبق تحت أحد مقاعد سيارتهما.

وقبل مقتلها سنة 2006 في مصعد العمارة التي توجد بها شقتها، تعرضت بولتكوفسكايا إلى محاولة اغتيالها بالسم سنة 2004، عندما كانت تحاول السفر إلى أوسيتسا الشمالية بهدف المساعدة في مفاوضات خلال حصار مدرسة في بيسلان. وعلى متن الطائرة ألم بها المرض بعد أن شربت الشاي الذي يعتقد أنه احتوى سما.