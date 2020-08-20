ألمانيا تسجّل أعلى حصيلة يومية في إصابات كوفيد-19 منذ نيسان/أبريل

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 1707 إصابات بفيروس كورونا في أعلى حصيلة تشهدها البلاد من نيسان/أبريل، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

ووبجسب الإحصائيات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة يكون عدد الإصابات الإجمالي في ألمانيا بلغ 228.621 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

وكان عدد الإصابات المسجل يومياً في ألمانيا يُقارن بذلك الذي سُجّل في أيار/مايو الفائت حتى اليوم، ولكن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حملت ارتفاعاً في الإصابات بحيث تمكن مقارنة الأرقام بأرقام نيسان/أبريل.

والرقم القياس الذي سجلته ألمانيا بلغ أكثر من 6000 بقليل، وتم تسجيل بداية نيسان/أبريل.

وسجلت الجهات الصحية كذلك عشر وفيات في الساعات الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9253.

وتسعى الحكومة جاهداً لاحتواء تفشي وباء جديد، خصوصاً لناحية مراقبة السياح العائدين من مناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي. ودفع ذلك بالحكومة إلى إعلان إسبانيا ومناطق أخرى في البلقان "مناطق خطرة".

وفرضت السلطات حجراً صحياً على العائدين من تلك المناطق.