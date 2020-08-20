محطة "دونري" النووية الإسكتلندية لن تكون متاحة لاستخدامات أخرى إلا بعد عام 2333

وفقًا لتقرير جديد لن يكون موقع منشأة الطاقة النووية الإسكتلندي (دونري)، متاحًا لاستخدامات أخرى إلا بعد 313 عامًا.

كان دونري القريب من مدينة تورسو، موقع المملكة المتحدة لتطوير أبحاث المفاعلات السريعة من 1955 إلى 1994. هذه المنشأة الواقعة على ساحل كايثنيس الشمالي في طور الإغلاق والهدم والتنظيف.

وفي هذا السياق، قالت هيئة وقف التشغيل النووي إن الموقع الذي تبلغ مساحته 148 فدانًا (حوالي 74 هكتارا)، لن يكون آمنًا لإعادة استخدامه إلا بحلول عام 2333، ويعد هذا التاريخ جزءًا من مشروع استراتيجي نشرته الهيئة مؤخرًا.

وقالت الهيئة إن "الخيارات الموثوقة" للموقع في المستقبل سيتم تطويرها خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع أن تكون المراحل المهمة في إزالة المواد المشعة من النموذج الأولي للمفاعل السريع، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.