"ليس جّدياً" و"غير كفوء" وسيء".. تبادل شديد للانتقادات بين ترامب وأوباما

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوّة على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليه الرئيس السابق باراك أوباما، واصفاً سلفه الديمقراطي بأنّه كان رئيساً "سيّئاً" و"مروّعاً".

وكان أوباما، الذي يبلغ من العمر 59 عاما قد كتب في خطابه الخاص بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي ونشر منظّمو المؤتمر مقتطفات منه أنّ خلفه الجمهوري "لم يأخذ أبداً منصبه على محمل الجدّ"، متّهماً الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية بأنّه "يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم".

وردّاً على هذا التوصيف قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "عندما أسمع هذا الكلام وأرى الرعب الذي تركه لنا وغباء الاتّفاقات التي أبرمها... انظروا كم كان سيّئاً، وكم كان غير فعّال".

وتابع "الرئيس أوباما لم يؤدّ عملاً جيّداً. أنا موجود هنا بسبب الرئيس أوباما وجو بايدن".

وكتب الرئيس الرابع والأربعون "كنت أتمنّى حقاً، من أجل بلدنا، أن يُظهر دونالد ترامب بعض الاهتمام بأخذ وظيفته على محمل الجدّ... لكنّه لم يفعل ذلك أبداً".

وأضاف أنّ "تداعيات هذا الفشل خطرة: لقد توفي 170 ألف أمريكي وفقدنا ملايين الوظائف وأطلق العنان لأسوأ غرائزنا".

وأضاف أنّ ترامب "لم يبدِ أيّ اهتمام في القيام بما يلزم لأداء وظيفته ولا أيّ اهتمام بإيجاد أرضية مشتركة".

وتابع أوباما هجومه الناري على خلفه بالقول إنّ "دونالد ترامب لم يرتقِ إلى مستوى المنصب لأنه لا يستطيع ذلك".

وكتب الرئيس السابق في خطابه أيضاً "الليلة أطلب منكم أن تؤمنوا بقدرة جو بايدن وكامالا هاريس على إخراج بلادنا من هذه الأوقات العصيبة وإعادة بنائها بشكل أفضل، لأنّ هذا ما هو على المحكّ اليوم: ديمقراطيتنا".

واختار بايدن السناتورة كامالا هاريس التي تبلغ من العمر 55 عاما لخوض الانتخابات سوياً بعدما رشّحها لمنصب نائبة الرئيس.

وتمّ إعلان جو بايدن، الذي تولّى في عهد أوباما منصب نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات، مرشحا رسميا للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية أثناء المؤتمر الأخير للحزب.

وأوباما الذي يعتبر أحد أكثر السياسيين شعبية في الولايات المتحدة، خاض في الأشهر الأخيرة حملات عبر الفيديو لدعم بايدن وساهم في جمع ملايين الدولارات للحملة الانتخابية.