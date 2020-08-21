زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال قوته 6,9 درجات شرق إندونيسيا الجمعة، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق أكثر من 600 كيلومتر وعلى مسافة 220 كيلومترا جنوب كاتابو في جزيرة سولاويزي، بينما ذكرت أنباء أن السكان شعروا به على بعد مئات الكيلومترات من مركزه.

وتؤدي الزلازل العميقة إلى أضرار أقل من الزلازل السطحية، وقال المعهد الأميركي إن هناك احتمالا ضئيلا لوقوع إصابات وأضرار.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية "لم نتلق أي تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن".

وقال مراسل وكالة فرانس برس في كوبانغ، أقصى الجنوب من مركز الزلزال، إن هناك مباني اهتزت مع وقوع الزلزال ما دفع سكانها إلى الفرار.

ويتعرض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرر بسبب موقعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

في العام 2018، تسبب زلزال بقوة 7,5 درجات وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي في مقتل وفقدان أكثر من 4300 شخص.

وضرب زلزال مدمر قوته 9,1 درجة قبالة ساحل سومطرة في العام 2004 تسبب في حدوث تسونامي أودى بحياة 220 ألف شخص في أنحاء المنطقة، من بينهم حوالى 170 ألفا في إندونيسيا.