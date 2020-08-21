إردوغان: تركيا اكتشفت أكبر حقل غاز طبيعي "في تاريخها" في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة اكتشاف "أكبر" حقل غاز طبيعي "في تاريخ" تركيا في البحر الأسود، مضيفاً أن بلاده تأمل البدء بتوزيع الغاز عام 2023.

وقال إردوغان أثناء خطاب في اسطنبول "قامت تركيا في البحر الأسود بأكبر اكتشاف (لحقل) غاز طبيعي في تاريخيها" مشيراً إلى أن مخزونه يُقدّر بـ320 مليار متر مكعّب.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستكثّف عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط عبر نشر سفينة تنقيب جديدة قرابة نهاية العام رغم التوتر مع اليونان.

وقال إردوغان "سنسرّع عملياتنا في المتوسط مع نشر قرابة نهاية العام (سفينة التنقيب) كانوني، التي تجري صيانتها حالياً".