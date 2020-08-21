شاهد: مراحيض شفافة في حدائق طوكيو .. فهل أنت مستعد لتجربتها؟

دخلت مراحيض عمومية الخدمة في عدد من الحدائق العامة في العاصمة اليابانية طوكيو ولكن هذه المراحيض الزجاجية وعلى غير العادة شفافة بحيث يمكن لأي شخص في الخارج رؤية ما يحدث في الداخل.

قد يبدو هذا غريبا وتتسائل كيف لأي شخص استخدامها إذا ما كان لا يحظى بخصوصية تامة من أجل قضاء حاجته؟

والجواب هو الزجاج الذكي المصنوع منه هذه جدران هذه المراحيض الملونة والشفافة، والذي يتغير درجة ألوانه ويصبح قاتم ما يمنع رؤية من في الداخل عندما يكون المرحاض في وضعية الاستخدام.

إلا أن المستخدم للمرحاض يمكنه الاستمتاع بالمنظر خارجا من خلال الزجاج دون حاجته إلى القلق بشأن خصوصيته.

وتتواجد هذه المراحيض في خمسة مواقع في حي شيبويا بالعاصمة كجزء من مشروع مراحيض طوكيو الذي تنفذه مؤسسة نيبون غير الربحية.

وقالت المؤسسة إن إنجاز هذا النوع من المراحيض جاء ليعالج أمرين غير مريحين يواجهان مستخدمي المراحيض التقليدية وهما معرفة إذا ما كان المرحاض نظيفا قبل استعماله وقبل دفع "أي أموال" في حالة المراحيض ذات الدفع المسبق.

وثانيهما معرفة إذا ما كان المرحاض متاحا للاستخدام أم مشغولا من قبل شخص آخر دون محاولة دخوله.