منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا "خلال أقل من عامين"

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الانفلونزا الاسبانية عام 1918.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين".

وأضاف أنه عبر "الاستفادة من الأدوات المتاحة الى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، اعتقد أن باستطاعتنا انهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته انفلونزا عام 1918".

وتسبب كوفيد-19 حتى اليوم بوفاة نحو 800 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 23 مليونا حول العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس بالاستناد الى مصادر رسمية.

وحتى الآن تعد الانفلونزا الاسبانية الجائحة الأكثر فتكا في تاريخ العالم الحديث، اذ تسببت بوفاة نحو 50 مليونا وإصابة 500 مليون آخرين حول العالم بين شباط/فبراير 1918 ونيسان/ابريل 1920.

وبلغ عدد الوفيات جراء الانفلونزا خمسة أضعاف الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، وتم تسجيل اولى الضحايا في الولايات المتحدة. وجاءت تلك الجائحة على ثلاث موجات، والموجة الثانية القاتلة كانت في النصف الثاني من عام 1918.

وقال مايكل راين المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة "تطلب المرض ثلاث موجات حتى يصيب معظم الأفراد المعرضين".

بعد ذلك تطور فيروس الإنفلونزا الاسبانية الذي تسبب بالجائحة الى آخر موسمي أقل فتكا. واضاف راين "في غالب الأحيان ينتهي الفيروس الذي يتسبب بجائحة الى موجة نمطية موسمية مع مرور الزمن".

ومع ذلك حذّر انه حتى الآن فإن فيروس كورونا "لا يبدي نمط موجات مشابها. ومن الواضح انه عندما لا يكون تحت السيطرة، فإنه يقفز ليعود مجددا".