هاشتاغ حول "تعري لبنانيين في الخبر" يفتح سجالاً في تويتر بالسعودية

انتشر هاشتاغ "لبنانيين_يتعرون_في_الخبر" وتمّ التداول به أكثر من 32 ألف مرة داخل المملكة السعودية. السبب بذلك طبعاً فيديو انتشر في تطبيق سناب شات، لا تتخطى مدته الثواني العشر، عن حفلة راقصة و"دي جاي" على أحد الشواطئ.

المكان؟

يقول متداولو الشريط إنه صوّر في منطقة الخبر السعودية، وإن الناس الذين يظهرون فيه لبنانيون. ويرى هؤلاء أن اللباس "فاضح"، خصوصاً وأن المجتمع السعودي مجتمع محافظ.

وهذا الأمر أثار غضباً وردود فعل كثيرة، حتى أن أحد المستخدمين قال إن الـ"دي جي" يروج للمخدرات بما أن هناك ورقة قنب هندي (حشيش) على القميص التي يلبسها.

وفي الشريط إذاً، نرى رجالاً ونساء (الأخيرات أقل عدداً بكثير) على الرمل، ونرى "دي جي" يرقص، والجميع تقريباً يلبسون ملابس البحر (المايوهات).

وعلّق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بغضب، ووصف البعض الآخر ما جرى بـ"الانحطاط الأخلاقي والتعري" على الكورنيش بالخبر.

وعارضت المستخدمة "نسويهFA" التنديد قائلة إن "المشهد عادي" وواصفة منتقديه بـ"المتخلفين" والحالة برمّتها بـ"الجنون".

وفيما طالب مستخدمون بمحاسبة الناس في الفيديو قال آخرون إن الشريط لم يصوّر بالضرورة في الخبر، فمن الجائز تغيير الإعدادات كما شاء المستخدم في سناب شات.