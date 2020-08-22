أكثر من 800 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ في العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 800 ألف شخص في العالم منذ اكتشافه في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية السبت.

وما زالت الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالوباء مع تسجليها 175,416 وفاة تليها البرازيل مع 113,358 والمكسيك (59,610) والهند (55,794).

وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضررا حيث أودى وباء كوفيد-19 بحياة 254897 شخصا.

إيطاليا

أحصت إيطاليا 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الأخيرة، مسجلة بذلك أسوأ حصيلة يومية منذ رفع الاغلاق في أيار/مايو، وذلك بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

كذلك، أشارت حصيلة وزارة الصحة الى ثلاث وفيات، ما يرفع عددها الاجمالي الى 35 الفا و430 وفاة من مجموع 258 ألفا و136 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

أكثر من ألفي إصابة يومية في ألمانيا

تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة الألفين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو مستوى غير مسبوق منذ نهاية نيسان/أبريل، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

وتقيم جامعة هاله الألمانية السبت سلسلة حفلات لموسيقى البوب آملة في أن تتمكن هذه التجربة الجماعية التي تشمل أربعة آلاف شخص من تحديد ما إذا أصبح بالامكان استئناف الأحداث الكبيرة.

وضع خطر في الأرجنتين

تواجه مقاطعة خوخوي وهي من بين المقاطعات الأشدّ فقرا في الأرجنتين، ارتفاعا حادا في عدد الإصابات ويستعدّ الأطباء لخطر "انهيار" النظام الصحي.

يُضاف إلى ذلك واقع أن 30 في المئة من أفراد الطواقم الطبية أُصيبوا بالمرض.

كما أعلنت وزارة الصحة عن مشروع لقاح ضد كوفيد-19 من مختبر "سينوفارم" الصيني سيتم اختباره في المرحلة الثالثة على متطوعين في الأرجنتين.

الكمامة إلزامية في الدنمارك

أصبح وضع الكمامة أمرا إلزاميا اعتبارا من السبت في وسائل النقل العام في الدنمارك في وقت تواجه فيه المملكة ارتفاعا في عدد الإصابات وظهور بؤر محلية.

ارتفاع الإصابات في فرنسا

في فرنسا حيث تم تسجيل أكثر من 4500 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، أصبحت الكمامات، وهي إلزامية في مناطق معينة من باريس ونيس وتولوز، كذلك في جزء من وسط مدينة ليون.

إعادة إغلاق في إسبانيا

في إسبانيا حيث ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي تم تسجيلها بأكثر من 8 آلاف إصابة في غضون 24 ساعة، طلب من سكان المناطق الأكثر تضررا في مدريد عزل أنفسهم في المنازل.

بريطانيا تشدد إجراءات العزل

وفي بريطانيا، شددت إجراءات العزل في مناطق عدة من شمال-غرب البلاد وقد وضعت برمنغهام، ثاني مدينة فيها من حيث عدد السكان تحت المراقبة.

واعتبارا من الساعة الأولى بعد منتصف الليل، لم يعد باستطاعة سكان أولدهام وبلاكبيرن وكذلك أجزاء من منطقة بيندل حيث يعيش ما يقرب من نصف مليون شخص، مقابلة أشخاص خارج منازلهم.

تشديد الإجراءات في كوريا الجنوبية

اعتبارا من الأحد، ستوسع كوريا الجنوبية الإجراءات التقييدية المطبقة في منطقة سيول لتشمل كل أنحاء البلاد.

وقد سجلت البلاد التي نجحت حتى الآن في الحد من تفشي الوباء، أكثر من 300 إصابة جديدة خلال يومين متتاليين، بينها 332 السبت، وهو رقم قياسي منذ آذار/مارس.

منظمة الصحة توصي بوضع الكمامة لمن هم فوق 12 عاما

أوصت منظمة الصحة العالمية بوضع الكمامة للأشخاص الذين يبلغون 12 عاما وما فوق في الظروف نفسها للبالغين.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيودروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين الخميس في جنيف "نأمل بأن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين".