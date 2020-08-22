حزب سياسي جديد في السويد موجه للعرب وقضاياهم

تأسس في السويد حزب "عربي" جديد يحن إسم "ال حزب العربي"قال إنه موجه بشكل خاص للسكان العرب القاطنين في البلاد. وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإنّ هذا الحزب الجديد الذي سجل نفسه على قوائم الأحزاب الناشئة في السويد يهدف بالدرجة الأولى إلى مساندة العرب في السويد والعمل على ضمان حقوقهم وكذلك تعزيز التكامل والوحدة فيما بينهم. وبالرغم من هذا شدد "حزب العرب" على أنه لا يحمل أي دافعا أو هدفا لـ "تعريب" السويد.

وفي بيان نشره الحزب على صفحته في موقع فيسبوك، لفت الحزب إلى توجهه الإشتراكي مع بعض المبادئ الرأسمالية. ملفتا إلى أنه اختار أن يكون مستقلا دينياً.

وبيسعى الحزب إلى حشد الناخبين العرب في السويد غير أن توجهه المخصص للعرب لن يمكنه من احتلال قاعدة شعبية كبيرة أو لعب ألأدوار الأساسية في الساحة السياسية.

ووفقًا لصفحة الحزب، فإن الحصول على العضوية فيه يتطلب أن يكون الشخص من أصول عربية منذ عدة أجيال ومن أحد الوالدين على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم قد درس في مدرسة أو جامعة سويدية وأن يكون سجله الجنائي خاليا لمدة 5 سنوات على الأقل.