حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن حزب الله السبت إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، قائلاً إنّها باتت في عهدة مقاتليه. وقال "حزب الله" في بيان إن المقاومة الإسلامية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من بلدة عيتا الشعب الواقعة في جنوب لبنان. وأضافت الهيئة أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".

من جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر"، سقوط طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل في أراضي لبنان. وكتب أفيخاي "في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت في 20 يوليو- تموز موقعا عسكريا بالقرب من مطار دمشق الدولي في سوريا.