مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران للمرة الأولى الإثنين المقبل (رسمي)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا في بيان السبت أن مديرها العام يزور طهران الإثنين المقبل لعقد "اجتماعات مع السلطات الإيرانية على مستوى رفيع".

وستكون هذه الزيارة الأولى لرافاييل ماريانو غروسي إلى إيران منذ تسلّمه مهامه في كانون الأول/ديسمبر الماضي وقبل اجتماع تعقده اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في الأول من أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك عقب رفض الأوروبيين وقوى أخرى الخميس في الأمم المتحدة تفعيل الولايات المتحدة لآلية "سناب باك" المثيرة للجدل، في محاولة لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران بحلول شهر.