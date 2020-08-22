مقتل سبعة أشخاص في تحطّم طائرة شحن في جنوب السودان

تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة محلية صباح السبت في جوبا ما أسفر عن مقتل أربعة من الركاب الخمسة بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة، وفق ما أعلن وزير النقل والطرق في جنوب السودان مادوت بيار يول. وتحطمت الطائرة صباح السبت بعيد إقلاعها على مسافة حوالي سبعة كيلومترات غرب المطار الدولي في جوبا عاصمة جنوب السودان، في ضواحي كاميرو.

وقال الوزير لوكالة فرانس برس "كان في الطائرة ثمانية أشخاص، ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب نجت منهم امرأة واحدة وهي بصحة جيدة". وتابع "قضى الركاب الأربعة (الآخرون) وأفراد الطاقم الثلاثة".

وبحسب الوزير، كان أفراد الطاقم من الجنسية الروسية والمسافرون من جنوب السودان.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست أفييشن" المحلية والمستأجرة من مصرف "أوبورتيونيتي بنك" تنقل أموالا إلى منطقة واو في شمال غرب البلاد.