شاهد: عرض كأس دوري أبطال أوروبا في وسط لشبونة عشية النهائي الساخن

عشية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، اجتمع السائحون وأنصار كل من نادي بايرن ميونخ ومنافسه باريس سان جيرمان السبت في براكا دوم بيدرو الرابع في وسط لشبونة حيث يتم عرض نسخة عملاقة من السيدة الكأس. تقام المرحلة الأخيرة من المسابقة الأوروبية خلف أبواب مغلقة في العاصمة البرتغالية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وسيلعب باريس سان جيرمان أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، بينما يبحث بايرن ميونيخ عن لقبه الأوروبي السادس.
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