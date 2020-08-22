مجموعة من الفيديوهات الطريفة من حول العالم، أحدها لمراحيض شفافة في حدائق طوكيو، وآخر عن مسابقة لركوب الأمواج أبطالها كلاب، وأيضا منجم ياباني يعرض أكبر سبيكة ذهب وزنها 250 غراما، وسعرها 17 مليون دولار.
ولمحبي المهرجانات الغريبة، فالفيديو يعرض لقطات لمراسم ما يسمى بـ "إشعاع بوذا" التقليدية، التي تسبق انطلاق مهرجان شوتون، ومن البرازيل مشاهد لفناني الشارع يرسمون لوحات عملاقة على مبانٍ في مدينة ساو باولو.
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