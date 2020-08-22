عاجل
euronews_icons_loading
كلاب تركب الأمواج

مجموعة من الفيديوهات الطريفة من حول العالم، أحدها لمراحيض شفافة في حدائق طوكيو، وآخر عن مسابقة لركوب الأمواج أبطالها كلاب، وأيضا منجم ياباني يعرض أكبر سبيكة ذهب وزنها 250 غراما، وسعرها 17 مليون دولار.

ولمحبي المهرجانات الغريبة، فالفيديو يعرض لقطات لمراسم ما يسمى بـ "إشعاع بوذا" التقليدية، التي تسبق انطلاق مهرجان شوتون، ومن البرازيل مشاهد لفناني الشارع يرسمون لوحات عملاقة على مبانٍ في مدينة ساو باولو.

viber

No Comment المزيد من