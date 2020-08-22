شاهد.. أزياء حيوانات مقتبسة من التراث الصيني وسعر القطعة قد تصل 70 دولاراً

تستمتع القطة ليو ليو، بقضاء نحو ساعة مع مالكتها، وهي تأخذ مقاساتها وتُلبسها أزياء بألوان زاهية، مخصصة للحيوانات الأليفة.

فمالكتها وو تشيكاياو، تعمل في مجال تصميم الملابس الصينية التقليدية، بنسخ مصغرة، تناسب الحيوانات، والتي تبيع كل قطعة بمبلغ قد يصل إلى 70 دولار.

وكانت تشيكاياو البالغة من العمر 26 عاما، تعمل في مجال التحرير، إلا أنها تركت عملها، لتتفرغ لممارسة هوايتها التي صارت مصدر رزقها.

وتستخدم تشيكاياو الشيفون الملون والمزين بالتطريز والخرز، في الفساتين التي تصنعها، لتبيعها عبر الانترنت.

وقالت:"كل الملابس التي صممتها تم بيعها، حتى أن الناس يطلبون مني تصاميم جديدة".

وقد بدأت تشيكاياو بمشروعها بعد أن فشلت في إيجاد تصاميم وملابس تناسب قطتها، ومن الواضح أنها ليست الوحيدة التي تعشق حيوانها الأليف، فهي تبيع نحو 1000 قطعة شهريا، من متجرها على الإنترنت والذي يحمل اسم Chunfeng Daxiaoqiao، وهو ما دفعها لابتكار تصاميم جديدة بشكل مستمر، حتى تلفت أنظار الزبائن.