دب يهاجم دركيا في إيطاليا

أصيب دركي إيطالي بجروح طفيفة بعدما هاجمه دب يافع مساء السبت في مقاطعة ترينتو في شمال شرق إيطاليا على ما ذكرت معلومات أوردتها الصحف الإيطالية الأحد.

وكان الرجل يقوم بنزهة في بلدة اندالو المحاطة بالجبال عندما خرج الدب فجأة من حرج قرب ملعب لممارسة الرياضة وموقع تخييم على ما ذكرت وكالة "أجي" للأنباء.

وطرح الدب البالغ سنتين ويزن 120 كيلوغراما الرجل أرضا وأصابه بجروح طفيفة على ما ذكرت وكالة "انسا" للأنباء، مشيرة إلى القبض على الحيوان فجرا عندما أتى ليأكل من حاويات نفايات.

في نهاية حزيران -يونيو تعرض متنزهان هما رجل وابنه (59 و28 عاما ) لهجوم دب في جبال دولوميتي.

ويبلغ عدد الدببة في ترينتو 82 فيما يتواجد فيها 13 قطيعا من الذئاب تتوغل أحيانا في مناطق مأهولة وتهاجم المواشي بحسب نقابة "كلوديريتي" الزراعية الرئيسية.