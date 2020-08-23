مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان يعتذر بعد انتهاكه تدابير احتواء كوفيد-19

اعتذر مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان الأحد مع دعوات إلى استقالته عقب حضوره عشاء نظمته جمعية الغولف البرلمانية الإيرلندية انتهك خلاله تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19. وجرى العشاء الذي حضره وزير وقاض في المحكمة العليا وعدد كبير من النواب، بعد 24 ساعة فقط من إعلان الحكومة فرض قيود جديدة تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

ومارس رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن ضغوطا على هوغان بعدما تبين وجوده بين 82 مشاركا في الحفل. وفي مواجهة ارتفاع عدد الإصابات، منعت الحكومة تنظيم "أحداث رسمية أو غير رسمية أو حفلات" في مطاعم الفنادق.

وأدى العشاء إلى سلسلة استقالات في صفوف النخبة السياسية في إيرلندا، ودعا مارتن البرلمان للاجتماع. وقال هوغان في بيان "أود الاعتذار بشكل كامل وبدون تحفظ لحضوري".

واستقال وزير الزراعة الإيرلندي دارا كاليري ونائب رئيس البرلمان جيري باتيمر عقب حضورهما الحفل. وقال هوغان في وقت سابق إن المنظمين أكدوا له أنه سيتم الالتزام بشكل كامل بالإرشادات الحكومية، ولم يقدم اعتذارا.

لكن مارتن ونائبه ليو فارادكار قالا في بيان مشترك إن "اعتذار المفوض جاء متأخرا" ويجب أن "يشرح تصرفه بشكل كامل".

وأوردت صحيفة "إيكزامينير" الإيرلندية التي كشفت تفاصيل العشاء الخميس، أن كل عشرة من الضيوف جلسوا إلى طاولة في انتهاك للارشادات الصحية، وأن المنظمين وضعوا حاجزا مصطنعا لتقسيم القاعة في محاولة للالتفاف على القانون الذي يمنع تجمع أكثر من 50 شخصا في مكان واحد.

من جهتها، أعلنت الشرطة الجمعة فتح تحقيق في انتهاك مفترض للقانون.