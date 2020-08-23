إصابة رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو بفيروس كورونا وحالتها خطيرة

أعلنت المُتحدثة باسم حزب الوطن الأوكراني مارينا سوروكا إصابة رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب المعارض يوليا تيموشينكو بفيروس كورونا المستجد. وكتبت سوروكا على صفحتها في فيسبوك "نعم، هذا صحيح للأسف. أظهر الاختبار أن يوليا فولوديميريفنا تيموشينكو مصابة بكوفيد-19. ويتم تقييم الحالة على أنها خطيرة. هي تعانى من الحمى التي تبلغ 39 درجة وهي تقاوم! ".

كما أكدت وكالة الأنباء الأوكرانية إر بي سي، عن مصادر لم تذكرها أن زعيمة حزب باتكيفشينا، يوليا تيموشينكو، أصيبت بفيروس كورونا، كما أصيب أفراد آخرون من عائلة تيموشينكو بمرض كوفيد-19 من بينهم ابنتها يفغينيا تيموشينكو وزوجها أرتور تشيشتكين.