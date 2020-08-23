شاهد: مطار روما يبدأ باختبارات إجبارية للكشف عن كوفيد-19 للعائدين إلى إيطاليا

تعمل السلطات الإيطالية في مطار روما الضخم على اختبار بعض الوافدين إلى البلاد في ظلّ "قفزة" في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في الاتحاد الأوروبي، وحول العالم أيضاً.

ومنذ اليوم الأحد، سيكون من الإجباري الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد-19 لأولئك القادمين من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا، بحسب ما أعلنته الحكومة الإيطالية.

وكانت الحكومة أعلنت حزمة من القرارات منذ أسبوعين تقريباً، أي بعد تسجيل ارتفاع طفيف في أعداد المصابين، كما فرضت سلسلة من الإجراءات الصحية الأخرى.

وبحسب ما تقوله أسوشييد برس، لم "يتذمّر العائدون" من السفر، حيث وقفوا في طوابير طويلة بهدوء وانتظروا دورهم لإجراء الاختبار. وعبّر أحد المسافرين عن ارتياحه بسبب الاختبار.

وقال إيتوري ديونيزي "عندما تكون عائداً من بلاد فيها انتشار واسع للفيروس، تنجز الاختبار هنا في المطار، وهكذا، عندما تترك المطار، عندما تذهب، تكون أنت مرتاحاً وأيضاً مطمئناً لعائلتك".

وسجلت في إيطاليا أكثر من 1000 إصابة جديدة يوم السبت، في رقم هو الأعلى منذ بدايات أيار/مايو، بينما سجّلت في اليوم السابق (الجمعة) 974 إصابة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة في إيطاليا منذ بدء انتشار الوباء 258 ألف حالة، 35.400 حالات وفاة.