فيديو: طلاب ووهان البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19 يعودون إلى جامعاتها بعد 8 أشهر

منذ أمس السبت وبعد انقطاع دام نحو ثمانية أشهر، عادت الدفعة الأولى من الطلاب إلى الجامعات في ووهان الصينية، بؤرة وباء كوفيد-19 الأولى، الواقعة في مقاطعة هوبي وسط البلاد.

وإذ تشير الحالة الطبية في المنطقة إلى تحسنّ مستمر، سمحت الجامعات للطلاب بالعودة إلى المجمعات الطلابية عبر دفعات.

ورحّبت عدّة جامعات صينية، أبرزها جامعة ووهان، وجامعة جونغنان للاقتصاد والقانون وجامعة هواجونغ للهندسة الزراعية بعودة قسم من طلابها أمس السبت.

وذكّر المسؤولون الطلاب بأهمية احترام قواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية عند عودتهم إلى المقاعد الدراسية.

ويجبر الطلاب على تسجيل أسمائهم عند دخولهم أو خروجهم من الحرم الجامعي (أو المجمع) كما أن السلطات تدعوهم للبقاء هناك وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.