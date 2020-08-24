الحكم بالسجن عامين على الصحفي والناشط الجزائري عبد الكريم زغيلش

حكمت إحدى محاكم قسنطينة في شمال شرق الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحفي والناشط من أجل الديمقراطية عبد الكريم زغيلش لإدانته بتهمة "المساس بالمصلحة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية"، بحسب ما أفاد أحد محامييه.

وأوضح المحامي جمال عيسوان أنه حكم على زغيلش الموقوف منذ يونيو-حزيران "بالسجن عامين مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها مائة ألف دينار"، مضيفا "الملف فارغ وسنستأنف" الحكم، وذلك بعدما كان النائب العام طلب إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق الناشط.

وسبق وأن حوكم عبد الكريم زغيلش بتهمة "البث الإذاعي عبر الوسائل الإلكترونية دون موافقة"، وفي الـ 21 يناير-كانون الثاني الماضي أصدر القضاء حكما بسجنه لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 100 ألف في قضية البث الإذاعي عبر الويب دون ترخيص.