مايكروسوفت تدخل على خط المعركة بين "فورتنايت" و"آبل"..فمع من تقف؟

دافعت مجموعة "مايكروسوفت" عن الشركة المصممة للعبة "فورتنايت" بقولها في وثيقة قضائية إن تحرك "آبل" لمنع الشركة من الحصول على أدوات برمجة سيلحق الضرر بمصممي ألعاب إلكترونية آخرين فضلا عن اللاعبين.

وتتواجه "إبيك غايمز" في معركة قضائية مع "آبل" بعدما حاولت الالتفاف على دفع عمولة مستحقة لعملاق التكنولوجيا ما دفع الأخيرة إلى سحب "فورتنايت" من متاجرها الإلكترونية.

وهددت "آبل" المصنعة لهواتف "آي فون" بمنع "إبيك غايمز" من استخدام أدوات برمجة تابعة لها تحتاجها للإبقاء على منصة البرمجيات "أنريل إنجن" التي طورتها "إبيك غايمز" وتستخدمها الكثير من شركات تطوير الألعاب لتصميم الغرافيكس.

وفي وثيقة رفعت إلى محكمة في كاليفورنيا تنظر في القضية بين "إبيك" و"آبل"، قال كيفن غاميل مدير تطوير الألعاب لدى "مايكروسوفت" إن "أنريل إنجن" هي تكنولوجيا حيوية للكثير من مطوري الألعاب ومن بينهم مايكروسوفت".

وترى "آبل" أن الشركة المصممة لـ "فورتنايت" تستحق أن تخسر الوصول إلى أدوات البرمجة "لأنها انتهكت شروط العقد".

وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها "آبل" من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور" لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية.

وتقدمت "إبيك غايمز" بشكوى ضد "آبل" على خلفية ما اعتبرته "ضريبة استبدادية"، متهمة المجموعة العملاقة باستغلال موقعها المهيمن.

ترى "إبيك غايمز" أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت الأسبوع الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل "آي أو أس" التابع لـ"آبل"، لكن المجموعة الأميركية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة "فورتنايت" من متجرها الإلكتروني.