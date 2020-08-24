ملك وملكة هولندا خالفا إجراءات مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة في اليونان

أعرب ملك وملكة هولندا عن أسفهما لأنهما لم يحترما مسافات التباعد الاجتماعي في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال عطلتهما في جزيرة يونانية كما أظهرت صورة نشرت عبر الانترنت.

في الصورة، يظهر الزوجان وهما بقرب رجل ذكرت وسائل الإعلام أنه صاحب مطعم على جزيرة ميكونوس السياحية. وتظهر الصورة الملك فيليم الكسندر وقد بعثر الهواء شعره يرتدي قميصا وقد رفع اكماهما حاملا كمامة في يده وإلى جانبه كانت تقف زوجته الملكة ماكسيما مبتسمة وقد وضع رجل يده وراء ظهرها.

وخالف الملك والملكة بذلك قاعدة التباعد الإجتماعي المعمول بها في الكثير من الدول فيما الوضع الصحي المرتبط بالوباء لا يزال يتفاقم في العالم.

وغرد الملك والملكة "نشرت صورة لا نحترم فيها التباعد كثيرا. لم نتنبه لذلك بسبب عفوية اللحظة". وأضاف "بطبيعة الحال كان علينا أن نتنبه لذلك. إذ حتى خلال العطلة احترام قواعد مكافحة فيروس كورونا أساسي للتغلب عليه".

وأوضح ملتقط الصورة الذي لم تكشف "أر تي أل نيوز" الهولندية عن هويته أن الصورة ملتقطة في إطار خاص لكن عدم احترام إجراء التباعد الاجتماعي "خطأ".