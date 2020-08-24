الرئيس الأوكراني يعد بوضع نهاية للحرب شرق البلاد قبل نهاية العام الجاري

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حديث ليورونيوز إنه سيعمل على إنهاء الحرب في شرق البلاد قبل نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق تحتفل أوكرانيا بعيد استقلالها في 24 آب / أغسطس. وهو يوم عطلة رسمية أُنشئ تكريما لاعتماد قانون إعلان استقلال أوكرانيا من قبل برلمان جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية السابقة. وهي إحدى الجمهوريات المكونة للاتحاد السوفياتي السابق منذ تأسيسه في عام 1922 وحتى تفكّكه في عام 1991. في 24 آب 1991 اعتمد البرلمان الأوكراني قانون الاستقلال والذي أعلن فيه البرلمان أوكرانيا دولة ديمقراطية مستقلة.

وخلال هذا العام، قام كبار المسؤولين في الدولة بوضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري تخليدا لذكرى من ماتوا من أجل الدفاع عن أوكرانيا والمشاركة في الصلاة من أجل أوكرانيا ، والتي تقام تقليديًا في سانت صوفيا في كييف بمشاركة ممثلي جميع الطوائف في أوكرانيا.

وفي وقت سابق وعد الرئيس زيلينسكي إنه يمنح مهلة سنة واحدة لإنهاء الحرب في شرق البلاد. وفي حديث ليورونيوز قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يورونيوز

" أريد أن تكون نهاية الحرب خلال هذا العام. أريد حقًا أن يكون الأمر كذلك وسأعمل من اجل تحقيق الوعد" مضيفا " أن حكومة بلاده تختلف عن الحكومات الأوكرانية السابقة، وإننا نعمل فعلا من اجل تسريع الإجراءات لتحقيق المطلب"

هذا العام، تم الإعلان عن مسيرة تقوم بها منظمة (المدافعون عن أوكرانيا) حيث ستجوب شارع خريشاتيك بالعاصمة كييف ومن المتوقع أن يحضره حوالي 50 ألف شخص.