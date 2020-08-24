لماذا تفاعل الجزائريون مع رسالة وداع زوجة السفير الأمريكي وماقصتها مع الجزائر؟

أعلنت زوجة السفير الأمريكي في الجزائر كارين روز عبر صفحتها على الفيسبوك، الإثنين، عن قرب موعد رحيلها عن البلد رفقة زوجها السفير الأمريكي جون ديروشر بعدما قضوا في الجزائر ثلاث سنوات.

وذكرت كارين روز في الفيديو وبدى عليها التأثر وهي تودع الجزائريين "سأغادر أنا وزوجي قريبًا جدًا وأريد أن أشكركم على التجربة الرائعة التي عشناها في الجزائر".

وأضافت "لقد استمتعت حقًا بوقتي في الجزائر للتعرف عليكم وعلى هذا البلد الجميل. سوف تبقون في قلبي إلى الأبد. إنني أتطلع إلى اليوم الذي، إن شاء الله، سأتمكن من العودة كسائحة ورؤية جميع الأماكن التي لم أزرها بعد".

Karen Rose Farewell Video كارن روز راهي تودّع فالجزاير والجزائريين والدّموع في عينيها، زعما بواش رايحين تتفكّروها؟ Karen Rose says a tearful farewell to Algeria and Algerians. What memories of her are you going to keep? Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Mercredi 19 août 2020

نفس الأمر قام به السفير الأمريكي الذي نشر فيديو ودع فيه الجزائريين بعد انتهاء مهمته، لكن الجزائريين تفاعلوا كثيرا مع كارين روز بشكل خاص عبر منصات التواصل الإجتماعي فما السر في ذلك؟

منذ قدومها للجزائر رفقة زوجها عملت كارين روز على استكشاف تقاليد وعادات الشعب الجزائري وتجربتها، وكانت تقوم برحلات سياحية إلى المعالم التاريخية الموجودة بالجزائر، ولمشاركة تجربتها مع الجزائريين عمدت روز إلى إنشاء صفحة خاصة بها على الفيسبوك.

وكانت تنشر بشكل منتظم صورا وفيديوهات وهي ترتدي لباسا تقليديا مستوحى من المنطقة التي تزورها، أو فيديو تجربتها أكل الأطبق التلقيدية أو زيارتها لمعلم سياحي أو أثري وحتى طبيعي، إضافة إلى زيارتها للمتاحف والأحياء العتيقة بالجزائر العاصمة وخارجها ونقل الأحاديث التي جمعتها مع من التقت بهم.

كما تظهر أحيانا في فيديوهات قصيرة ذات طابع مرح وهي تحاول نطق كلمات ومصطلحات جزائرية.

نشاط زوجة السفير الأمريكي هذا لفت انتباه الجزائريين الذين يتابعونها بالآلاف، وحصدت صفحتها "كارين روز في الجزائر" على الفيسبوك قرابة 118 ألف متابع من الذين باتوا يكشتفون من خلالها مناطق وأماكن سياحية لم يكونوا على علم بوجودها ويشاركونها تجاربها التي تبدو مستمتعة بخوضها.

Here is another fun memory for me! Sand boarding in the Sahara! I had snowboarded for a few years in the United States... Publiée par Karen Rose in Algeria sur Jeudi 20 août 2020

Do you know what makes quarantine go a little easier?? Couscous!! 🍲🍗 One thing I will miss for sure is the great... Publiée par Karen Rose in Algeria sur Lundi 10 août 2020

وثمن الجزائريون عبر حساباتهم ما وصفوه بالترويج للسياحة الداخلية الذي قامت به كارين روز طيلة تواجدها بالجزائر وكشفها عن مدى غنى هذا البلد وتنوعه الطبيعي الذي يمكن اعتماده لتطوير قطاع السياحة في الجزائر.

فيما اقترح آخرون تنصيب كارين روز "وزيرة للسياحة" من أجل إنعاش مداخيل البلاد من العملة الصعب بعيدا عن المحروقات التي تعد مصدر دخل الجزائر الأول.

وذكرت صفحات أن ما قامت به زوجة السفير الأمريكي تجاه قطاع السياحة في الجزائر أكثر مما قام به "وزير السياحة نفسه ومن جميع وكلات السفر الجزائرية".

حقيقة لا يمكن نكرانها بعد 3 سنوات قضاوها في الجزائر ، إنتهاء مهمة السفير الأمريكي و عودته لأمريكا في الأيام المقبلة... Publiée par ‎هنا الجزائر‎ sur Lundi 17 août 2020

ووثقت كارين روز صلتها بمتابعيها أكثر من خلال مشاركتها مع الجزائريين أفراحهم و أعيادهم حيث دائما ما تطل عليهم في المناسابات الوطنية والدينية وحتى الرياضية وهي ترتدي ملابس جزائرية تتناسب و طبيعة الحدث.

Here are some photos you haven’t seen yet! The day after Algeria won the Africa Cup, I went down to 1er Mai square to... Publiée par Karen Rose in Algeria sur Mercredi 19 août 2020

بالإضافة إلى انخراطها ومشاركتها في مختلف الفعليات الشبابية والعلمية التي تنظمها الجمعيات أو المعاهد وتواصلها مع الشباب والطلبة خلال الملتقيات الجامعية المختلفة.

ويتحسر الجزائريون عبر منصات التواصل على واقع السياحة في البلاد الذي لا يتم استغلاله من قبل السلطات المحلية، وينظرون إلى جارتهم تونس التي تعد تجربة ناجحة يمكن أن يأخذ بها في هذا المجال حيث كانت تستقبل سنويا (قبل جائحة كورونا) ما يقارب مليوني سائح جزائري ناهيك عن السياح القادمين من جنسيات أخرى.