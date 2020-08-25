هل يمكن للبعوض نشر فيروس كورونا بين البشر؟

بإمكان البعوض نقل بعض الأمراض كالملاريا، ولكنه لا ينقل فيروس كورونا حسبما أكده الخبراء، فلا يوجد دليل على أن كورونا قد تنتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.

تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه ليس لديها بيانات تشير إلى أن الفيروس التاجي ينتشر عن طريق البعوض أو القراد. ينتشر وباء كوفيد-19 بشكل أساسي من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الذي ينتقل من شخص إلى آخر عند تبادل أطراف الحديث أو السعال أو العطس. وتقول منظمة الصحة العالمية إن لدغة البعوض لن تصيبك بالفيروس.

لكن ما الذي يمنع انتقال كوفيد-19 عن طريق البعوض إذا كان قادرًا على نقل أمراض أخرى؟ يقول الباحثون حسب دراسة حديثة إن الفيروس يجب أن يصيب البعوض ويتكاثر داخله حتى تنقله البعوضة إلى الناس، وقد فشلت تجارب نقل الفيروس من البعوض إلى الإنسان عندما قام الباحثون بحقن ثلاثة أنواع من البعوض بالفيروس، للتأكد من الأمر، ولكن ثبت أن البعوض لا ينقل كورونا.